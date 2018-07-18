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Кондратьев поручил вести круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды
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Кондратьев поручил вести круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из-за непогоды в регионе поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле.
В Краснодарском крае до 25 июля действует режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям. В некоторых районах Кубани, особенно на черноморском побережье от Сочи до Новороссийска, ожидаются сильный дождь, местами выпадение града. Также синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей на черноморском побережье.
"Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках, и в этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС", — сказал Кондратьев журналистам.
Он добавил, что все экстренные службы находятся в режиме полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации. «Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле, соответствующее поручение я уже дал. Необходимо уделить этому вопросу особое внимание, организовать информирование населения», — отметил губернатор.
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