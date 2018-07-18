Кондратьев поручил вести круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды

В Краснодарском крае до 25 июля действует режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям. В некоторых районах Кубани, особенно на черноморском побережье от Сочи до Новороссийска , ожидаются сильный дождь, местами выпадение града. Также синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей на черноморском побережье.

"Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках, и в этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС", — сказал Кондратьев журналистам.

Он добавил, что все экстренные службы находятся в режиме полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации. «Главы муниципалитетов держат ситуацию на личном контроле, соответствующее поручение я уже дал. Необходимо уделить этому вопросу особое внимание, организовать информирование населения», — отметил губернатор.

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