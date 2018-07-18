Танцевальный флешмоб прошел в Дубне

Дубненские танцоры устроили уличный флешмоб. Они пытались привлечь солнечную погоду хип-хопом.

«Мы начали готовить наш танец несколько дней назад. И сразу, как только мы начали это делать, солнце вышло, и оно держится. И мне кажется, что мы уже немного переборщили, но мы, наверно, подержим еще погоду до Дня города точно. И в августе, может, тоже будем выходить и сохранять солнышко для нашего замечательного города», — говорит Ксения Чайникова, старший тренер танцевальной студии.

Идея вызвать солнце таким образом появилась не случайно. Танцоры рассказывают — уличное выступление однажды уже привлекло в город. Первого июня отмечали День защиты детей, провели большой праздник, после которого больше недели солнце не скрывалось за тучами.

Менять прогнозы синоптиков взялись танцоры с большим стажем и множеством наград. Поэтому флешмоб собрал зрителей, многие из которых не смогли удержаться и тоже начали двигаться в такт музыки.