Спасатели и энергетики ликвидируют последствия непогоды в регионах ЦФО

ТАСС , 18 июля. Спасатели, энергетики и специалисты коммунальных служб убирают десятки поваленных деревьев, ликвидируют подтопления улиц и отключения электроснабжения, произошедшие накануне в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) из-за сильного ветра и ливней. При этом в ближайшие часы непогода вернется в некоторые города, сообщили в среду в местных главках МЧС и гидрометцентрах.

Непогода уже нанесла серьезный урон Калужской области . Так, в областном центре упавшие деревья повредили несколько автомобилей и детскую площадку, ряд домов остался без электричества в Козельском районе. Однако самый большой урон получил национальный парк «Угра».

"По предварительной оценке, повалено более 200 га леса. Но цифра наверняка увеличится, не вся территория еще исследована. Сейчас на территории нацпарка работают эксперты, которые выдадут заключение о размере ущерба ", — отметила в беседе с ТАСС заместитель директора по экопросвещению, туризму и рекреации Людмила Жданова.

В Белгородской и Смоленской областях штормовые предупреждения объявляют практически каждый день. В социальных сетях жители регионов отмечают, что «апокалипсис» стал ежедневным явлением — кратковременные грозы приносят обильные ливни и ураганный ветер. По этой причине сотрудники МЧС по Белгородской области продолжают сегодня откачивать воду с проезжих частей улиц, готовясь к новом последствиям непогоды.

По данным синоптиков, порывы ветра до 17 м/с, дожди, грозы и даже град ожидаются в ближайшие часы в Ярославской, Костромской, Воронежской, Смоленской и Липецкой областях. Температура воздуха днем установится в пределах 20-26 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 19 градусов. Кроме того, спасатели предупредили жителей Белгородского, Курского и Воронежского регионов об утренних и ночных туманах, при которых следует проявлять осторожность на дорогах.