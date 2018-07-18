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Более 200 гектаров леса повалила стихия в нацпарке «Угра» в Калужской области
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Более 200 гектаров леса повалила стихия в нацпарке «Угра» в Калужской области 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лес на площади более 200 гектаров повален в национальном парке «Угра» из-за грозового фронта и порывистого ветра, обрушившихся минувшей ночью на Калужскую область. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель директора по экопросвещению, туризму и рекреации Людмила Жданова.
"По предварительным данным, повалено более 200 га леса. Несмотря на то, что территория нацпарка — порядка 98 500 га, это значительный урон как финансовый, так и для экологии", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, размер ущерба еще будет расти, так как территория национального парка обследована не полностью.
Порывом ветра повреждены линии электропередачи соседнего поселка. Несколько десятков одноэтажных частных домов остаются без света. Ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Стволы деревьев перегородили дорогу к школе, ведется разбор завалов.
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