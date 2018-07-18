Дождик лей! МЧС сообщает о кратковременных дождях в Нижегородской области

pixabay.comДождик лей! МЧС сообщает о кратковременных дождях в Нижегородской области По данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», прогнозируется неблагоприятное метеорологическое явление: ночью 18 июля ожидаются грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы северо-восточного ветра 13-18 м/с.

С 18 часов 17 июля 2018 г. до 18 часов 18 июля 2018 г. ожидается переменная облачность. Ночью переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 15-20°С. Днем облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22-27°С. Лесопожарная обстановка. По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пожароопасность леса по Нижегородской области ожидается 3 класса, 19-20 июля местами

1-2 класса. В районах с 4 классом пожароопасности повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Существует вероятность перехода огня на жилые дома, хозяйственные постройки, объекты экономики.