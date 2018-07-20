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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ливень, гроза и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
"Погода ожидается облачная с прояснениями, кратковременный ливневой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура в мегаполисе 25-27 градусов, по области от 23 до 28 градусов тепла", — рассказал собеседник агентства.
По информации синоптиков, атмосферное давление в столице повысится до 740 миллиметров ртутного столба, однако все равно будет ниже нормы.
Прогноз погоды в Москве >>
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