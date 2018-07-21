Мурманская область закрыла границу с Финляндией

Это связано с масштабными лесными пожарами, бушующими в российском регионе.

Мурманская область закрыла границу с Финляндией из-за масштабных лесных пожаров. Все подъездные пути к пункту пропуска заблокированы.

Огонь вплотную походит к городам и поселкам, а сам Мурманск заволокло дымом. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Видимость на основных трассах практически нулевая. В общей сложности пламенем охвачены около 2-х тысяч гектаров территорий. Установлен наивысший — пятый уровень опасности.

На помощь мурманским спасателям уже направлены пожарные из ближайших регионов и авиационные отряды. Основными причинами возгораний леса называют человеческий фактор и аномальную погоду. Уже более недели на Кольском полуострове держится 30-ти градусная жара.