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Мурманская область закрыла границу с Финляндией
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Мурманская область закрыла границу с Финляндией 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Это связано с масштабными лесными пожарами, бушующими в российском регионе.
Мурманская область закрыла границу с Финляндией из-за масштабных лесных пожаров. Все подъездные пути к пункту пропуска заблокированы.
Огонь вплотную походит к городам и поселкам, а сам Мурманск заволокло дымом. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Видимость на основных трассах практически нулевая. В общей сложности пламенем охвачены около 2-х тысяч гектаров территорий. Установлен наивысший — пятый уровень опасности.
На помощь мурманским спасателям уже направлены пожарные из ближайших регионов и авиационные отряды. Основными причинами возгораний леса называют человеческий фактор и аномальную погоду. Уже более недели на Кольском полуострове держится 30-ти градусная жара.
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