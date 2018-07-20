В Нижнем Новгороде ожидаются теплые и дождливые выходные

Теплая и дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде с 20 по 22 июля. Об этом сообщает ИА «В городе N». В пятницу, 20 июля, ожидается небольшой дождь при температуре воздуха плюс 24-25 градусов днем и плюс 19-21 градусов ночью, скорость восточного ветра не будет превышать 5 метров в секунду. В субботу, 21 июля, температура сохранится в тех же пределах — плюс 25-26 градусов, но при этом не ожидается дождей В воскресенье, 22 июля, снова начнутся дожди, температура воздуха не изменится, восточный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

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