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Потепление до +29 прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде
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Потепление до +29 прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Согласно информации синоптиков, температура воздуха составит +19..20 днем и +17 ночью в понедельник, 23 июля. Днем возможен небольшой дождь, скорость восточного ветра будет равна 4,7 м/с, влажность воздуха — 65%. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.
Воздух прогреется до +22.. +24 дневные часы и +19 ночью во вторник, 24 июля. Будет пасмурно, скорость восточного ветра составит 4,6 м/с, влажность воздуха — 54%. Атмосферное давление повысится до 755 мм ртутного столба.
Столбики термометров поднимутся до +27.. +28 днем и +19 ночью в среду, 25 июля. Скорость юго-восточного ветра составит 4,2 м/с, влажность воздуха — 42%. Будет облачно с прояснениями, атмосферное давление -757 мм ртутного столба.
Малооблачно будет в четверг, 26 июля. Днем до +29, ночью до +20. Скорость восточного ветра составит 2,5 м/с, влажность воздуха 49%, атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.
Температура воздуха составит +28.. +29 в дневные часы и +20 ночью в пятницу, 27 июля. Скорость восточного ветра будет равна 2,2 м/с, влажность воздуха 46%. Без осадков, атмосферное давление повышенное — 759 мм ртутного столба.
Newsroom24: последние новости
Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде в выходные Погода резко ухудшится 17 июля в Нижегородской области Опубликован график выходных на 2019 год
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