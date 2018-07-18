Спасатели призывают тундровиков тщательнее тушить домовики

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа лесные пожары чаще всего возникают из-за сухих гроз, но случаются возгорания и по вине человека.

В частности, человеческий фактор стал причиной недавних трех пожаров в Ноябрьске и Тарко-Сале . Об этом сегодня, 18 июля, начальник ГКУ «Ямалспас» Николай Потемкин рассказал журналистам. Он также призвал тундровиков быть аккуратнее и соблюдать правила противопожарной безопасности.

«В такую жару аборигены обкуривают оленей от гнуса. Они разводят костры, так называемые домовики, но тщательно за собой их не тушат. Пожар возникает очень быстро, но справиться с ним сложно с учетом нашей местности, торфянистой подстилки», — пояснил начальник «Ямалспаса».

Сейчас на Ямале идет понижение температуры, но это кратковременное явление. Уже в эти выходные опять ожидается повышение температуры.

«Для нас это самый неприятный момент, когда идет большой перепад температур. Это способствует возникновению грозовых явлений», — подчеркнул он.

С начала пожароопасного сезона на Ямале ликвидировали 55 лесных пожаров на площади 411 гектаров. По мнению Николая Потемкина, пока показатели неплохие. В прошлом году в этот же период ликвидировали 27 пожаров на площади 462 гектара.