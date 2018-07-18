МЧС предупреждает: из Оренбуржья не уходит грозовой фронт

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о том, что в области сохраняются неблагоприятные погодные условия.

19 июля в Оренбуржье вновь ожидается гроза. Днем воздух прогреется до +30, +33°.

По прогнозам синоптиков, грозовой фронт задержится в области до конца недели. Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду Во время грозы нужно закрыть окна и дымоходы, чтобы не было сквозняка, отключить все электроприборы. Важно держаться подальше от электропроводки, антенн.