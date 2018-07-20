И вновь жара: в Оренбуржье будет +30, +33°

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях в последний рабочий день недели. На смену грозовому фронту вновь вернулась аномальная жара.

20 июля, днем столбик ртутного термометра поднимется до отметки в +30, +33 градусов.

Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Лучше лишний раз не выходить на улицу, тем более без головных уборов и солнцезащитных очков.