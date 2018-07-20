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И вновь жара: в Оренбуржье будет +30, +33°
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И вновь жара: в Оренбуржье будет +30, +33° 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях в последний рабочий день недели. На смену грозовому фронту вновь вернулась аномальная жара.
20 июля, днем столбик ртутного термометра поднимется до отметки в +30, +33 градусов.
Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Лучше лишний раз не выходить на улицу, тем более без головных уборов и солнцезащитных очков.
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