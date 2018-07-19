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Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные
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Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Дожди задержатся в столице до конца рабочей недели, а в выходные в город вернется тридцатиградусная жара, сообщает сетевое издание m24.ru.
В четверг и пятницу дневная температура будет держатся на отметке около 25 градусов. В выходные же солнце начнет проглядывать из-за туч, а ветер изменит направление на южное. «Все это в совокупности приведет к возвращению тридцатиградусной жары», — пояснили синоптики.
Ранее сообщалось, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности на 19 июля. Причиной стала надвигающаяся гроза. Кроме того будет дуть сильный ветер, его скорость при порывах составит до 17 метров в секунду.
По данным синоптиков, к воскресенью в столице выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков. Согласно текущему прогнозу, вероятность гроз сохранится до начала следующей недели.
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