Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные

Дожди задержатся в столице до конца рабочей недели, а в выходные в город вернется тридцатиградусная жара, сообщает сетевое издание m24.ru

В четверг и пятницу дневная температура будет держатся на отметке около 25 градусов. В выходные же солнце начнет проглядывать из-за туч, а ветер изменит направление на южное. «Все это в совокупности приведет к возвращению тридцатиградусной жары», — пояснили синоптики.

Ранее сообщалось, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности на 19 июля. Причиной стала надвигающаяся гроза. Кроме того будет дуть сильный ветер, его скорость при порывах составит до 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, к воскресенью в столице выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков. Согласно текущему прогнозу, вероятность гроз сохранится до начала следующей недели.