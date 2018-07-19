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Московских автомобилистов попросили быть осторожнее
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Московских автомобилистов попросили быть осторожнее 

Мослента 2 часа назад
Фото: Москва центр
Главное контрольное управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает агентство «Москва».
«В данный момент на Москву обрушился ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом», — сообщили в пресс-службе.
Водителей попросили оставлять личные автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, связанных с плохой видимостью. Кроме того, автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями.
«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили в АМПП.
Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 19 июля из-за грозы, дождя и сильного ветра. К выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.
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