Московских автомобилистов попросили быть осторожнее

Главное контрольное управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за ливня и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает агентство «Москва».

«В данный момент на Москву обрушился ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» рекомендует водителям для поездок пользоваться общественным транспортом», — сообщили в пресс-службе.

Водителей попросили оставлять личные автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций, связанных с плохой видимостью. Кроме того, автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рядом со слабоукрепленными конструкциями.

«На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили в АМПП.