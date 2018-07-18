В воронежском микрорайоне нашествие лягушек: видео появилось в сети 

Похожая ситуация в нескольких районах области. Горожане сообщили о нашествии лягушек в воронежском микрорайоне Шилово. Ролик, на котором видно больше сотни животных, опубликовали в группе «Настоящий Воронеж» в среду, 18 июля. Подписчики группы отметили, что похожая ситуация в нескольких районах области. Так, Николай Маслов написал, что в Новой Усмани всегда аналогичная ситуация после дождя, Андрей Наговицин отметил, что в Медовке в Рамонском районе лягушки «просто кишат». А жительниица Калача добавила, что в райцентре их «тоже сотни». «Вести-Воронеж» уточняют, почему в регионе такое количество лягушек. Ранее жители нескольких районов Воронежской области жаловались на нашествие комаров. Тогда эксперты объясняли, что оно вызвано природными факторами — обильным половодьем и резким повышением температуры в конце весны. Екатерина Трещикова
Видео — «Настоящий Воронеж»