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В воронежском микрорайоне нашествие лягушек: видео появилось в сети
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В воронежском микрорайоне нашествие лягушек: видео появилось в сети 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Похожая ситуация в нескольких районах области. Горожане сообщили о нашествии лягушек в воронежском микрорайоне Шилово. Ролик, на котором видно больше сотни животных, опубликовали в группе «Настоящий Воронеж» в среду, 18 июля. Подписчики группы отметили, что похожая ситуация в нескольких районах области. Так, Николай Маслов написал, что в Новой Усмани всегда аналогичная ситуация после дождя, Андрей Наговицин отметил, что в Медовке в Рамонском районе лягушки «просто кишат». А жительниица Калача добавила, что в райцентре их «тоже сотни». «Вести-Воронеж» уточняют, почему в регионе такое количество лягушек. Ранее жители нескольких районов Воронежской области жаловались на нашествие комаров. Тогда эксперты объясняли, что оно вызвано природными факторами — обильным половодьем и резким повышением температуры в конце весны. Екатерина Трещикова
Видео — «Настоящий Воронеж»
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