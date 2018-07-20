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В пятницу москвичей ждет жаркая и сырая погода
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В пятницу москвичей ждет жаркая и сырая погода 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В пятницу погода в столице будет дождливой, воздух прогреется до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
Местами дожди будут сильными, также возможны грозы. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.
В ночь на субботу дождливая погода сохранится. В вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 18–20 градусов выше ноля.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в течение нескольких дней погода в столице будет неустойчивой, с локальными ливневыми дождями и очаговыми грозами.
Синоптики уже назвали теплую и очень сырую погоду в столице обострением «Балтийского синдрома».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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