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Москвичей предупредили о сильном ветре 18 июля
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Москвичей предупредили о сильном ветре 18 июля 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В столице в среду, 18 июля, ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Количество осадков может составить от 3 до 14 миллиметров.
На столичный регион влияние окажет атмосферный фронт с юго-востока, сообщает портал «Метеоновости».
К середине дня воздух в Москве прогреется до 26-28 градусов. Атмосферное давление будет на отметке 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики предупреждали, что к выходным в столице может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.
Москва24: последние новости
Прошлое воскресенье стало самым жарким днем в столице с начала июля Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером
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