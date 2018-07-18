Пережить жару. Из-за высоких температур чаще болеют, тонут, бьются

Редкие дожди в Ставропольском крае сменяются изнуряющим зноем. По данным метеорологов, это лето в регионе гораздо жарче прошлогоднего.

Простуда по-летнему

«Если в 2017 году столбики термометров стали подниматься выше 30 градусов только в июле, то в этом году жаркими были уже первые дни июня, а это не совсем типично для Ставрополья, — говорит синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Соловьёва . — В начале июля температура и вовсе повысилась до 40-45 градусов. Сорокаградусная жара возможна и во второй половине июля, и в августе. Правда, зной будет чередоваться с короткими периодами похолодания».

Хуже всего жару переносят гипертоники. Как сообщили на «Станции скорой медицинской помощи г. Ставрополя», в последние две недели число вызовов неотложки резко выросло. С первого по 12 июля в краевой столице сотрудники скорой помощи выезжали более чем по 5100 вызовам (в июне за этот же период — чуть больше 4700 вызовов).

В 40% случаев медики выезжали на дом к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. На втором месте — оказание помощи людям, которые, как это ни странно, умудрились подхватить летом ОРВИ. Впрочем, ничего удивительного, если учесть, что многие охлаждаются в помещениях с кондиционерами, не зная меры. На третьем месте среди причин обращений за помощью — острые кишечные инфекции.

«По сравнению с июнем гораздо больше обращений и тех, кого укусили клещи, — сообщили медики скорой помощи. — Также мы зафиксировали рост числа пострадавших в ДТП».

Засыпают за рулём

По данным УГИБДД РФ по Ставрополью, с наступлением жарких дней становится больше так называемых сонных аварий.

«Многие ставропольцы предпочитают в зной отправляться на своих автомобилях на Черноморское побережье, причём выезжают ночью или ранним утром, — говорит замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД РФ по краю Евгений Синицын . — Неудивительно, что засыпают за рулём. Недавно, например, в Ипатовском районе женщина-водитель уснула на ходу и допустила ДТП. К счастью, она и двое её детей получили не слишком тяжёлые травмы. Поэтому советуем водителям обязательно делать перерывы на сон».

По словам Синицына, в последнее время вместе с сотрудниками ГИБДД в аномальную жару на крупных постах ДПС дежурят сотрудники скорой помощи. «Если автоинспектор видит, что машина едет издалека, да ещё и ночью, он может её остановить и предложить водителю немного отдохнуть. Для этого возле постов оборудовали асфальтовые площадки, на которых можно припарковаться и поспасть в машине. Если водитель плохо себя чувствует, ему могут предложить медпрепараты и напоить чаем».

Те, кто не может выехать к морю, тянутся к ближайшим водоёмам. Увы, утонувших уже немало.

«С начала лета погибли 9 человек — шестеро взрослых и трое детей, — рассказали в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставрополья». — Взрослые либо купались в запрещённых местах, либо находились в нетрезвом состоянии. Чтобы таких трагедий было меньше, в этом году во всех муниципалитетах стали штрафовать за купание в неположенных местах, применяя краевой закон №20. Штраф — 1-3 тысячи рублей. 5 человек уже наказали».

На заметку

Если есть возможность, выходите на улицу как можно реже. Солнце наиболее активно с 12.00 до 16.00. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, использовать солнцезащитные кремы. Если же появление на солнце неизбежно, необходимо двигаться по теневой стороне, обязательно надевать головной убор. Носите бутылочку с водой. Исключите продукты, согревающие изнутри: сало, мёд, а также всё жирное. Не покупайте продукты с рук — при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжёлым отравлениям.