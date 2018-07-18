Погода 19-22 июля в Новосибирске: заметное похолодание

В четверг, 19 июля, ночью +11, +13 градусов, днем +27, +29 градусов. Без осадков, ветер 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

В пятницу, 20 июля, ночью +15, +17 градусов, днем +24, +26 градусов. Без осадков, ветер 5-10 метров в секунду.

В субботу, 21 июля, ночью +12, +14 градусов, днем +21, +23 градуса. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 22 июля, ночью +12, +14 градусов, днем +20, +22 градуса. Местами небольшой дождь. Ветер 5-10 метров в секунду.

Росгидрометцентр прогнозирует аналогичный температурный режим. В то же время, по мнению столичных синоптиков, небольшие дожди начнутся в Новосибирской области уже в пятницу. С этим согласен и зарубежный сервис Weather.com. А вот «Яндекс. Погода», напротив, склонна согласиться с новосибирскими коллегами.

На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.