Нижегородские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за дождя и ветра

В настоящий момент на особом контроле находятся энергообъекты, питающее социально значимые учреждения и объекты нижегородской инфраструктуры. Специалисты проводят дополнительные осмотры подстанций, сооружений и линий электропередачи, проверяют наличие и исправность молниеотводов, грозозащитных тросов, ограничителей перенапряжения, следят за готовностью проводной, спутниковой, сотовой и радиосвязи, которая позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

Резервные источники снабжения электрической энергией в любой момент могут быть задействованы для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. Сотрудники «Нижновэнерго» находятся в постоянном информационном взаимодействии с подразделениями МЧС и органами государственной власти.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет жаркая и дождливая неделя.