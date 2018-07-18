Нижегородские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за дождя и ветра 

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. 17 июля решение было принято оперативным штабом после того, как атмосферный фронт с ливнями и сильным ветром начал проходить через Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В настоящий момент на особом контроле находятся энергообъекты, питающее социально значимые учреждения и объекты нижегородской инфраструктуры. Специалисты проводят дополнительные осмотры подстанций, сооружений и линий электропередачи, проверяют наличие и исправность молниеотводов, грозозащитных тросов, ограничителей перенапряжения, следят за готовностью проводной, спутниковой, сотовой и радиосвязи, которая позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.
Резервные источники снабжения электрической энергией в любой момент могут быть задействованы для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. Сотрудники «Нижновэнерго» находятся в постоянном информационном взаимодействии с подразделениями МЧС и органами государственной власти.
Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет жаркая и дождливая неделя.