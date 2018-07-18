В Новом Уренгое горел мусорный полигон

В Новом Уренгое на полигоне ТБО произошло возгорание мусора. Пожарным понадобилось более семи часов, чтобы полностью ликвидировать очаг.

Виновных привлекут к ответственности. Как сообщили ИА «Север-Пресс» в информационно-аналитическом управлении городской администрации, сейчас проводят пролив всего полигона ТБО водой и отсыпку песком, работают два экскаватора, 8 самосвалов, 2 бульдозера и один пожарный расчет.

Установлено, что в 18:30 автосамосвал, принадлежащий ОАО «Уренгойбурсервис», выгрузил на городском полигоне мусор иной категории опасности, чем предусмотрено правилами утилизации отходов, в том числе строительный мусор, доски, промасленную ветошь. Из-за воздействия высоких температур, в Новом Уренгое последние дни температура воздуха приближается к 30 градусам, произошло возгорание этого мусора, переросшее в масштабный пожар на полигоне. В его тушении задействовали 12 единиц специальной техники МЧС России , грузовую самосвальную технику и цистерны для подвоза воды предприятий города.

Напомним, что с 13 июля на Ямале введен особый противопожарный режим. Запрещается сжигать сухую траву и мусор в границах поселений.