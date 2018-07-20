Стало известно, какая погода ждет Приморье в эти выходные

В пятницу, 20 июля, и ближайшей ночью над северной половиной Приморья будет смещаться активный фронтальный раздел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

В субботу, 21 июля, распространение дождей и их интенсивность уменьшится, кратковременные дожди пройдут лишь в северных районах края.

В ночные часы на воскресенье, 22 июля, осадки в крае прекратятся. В вечернее время к региону с запада подойдет еще один фронтальный раздел. В некоторых районах начнутся дожди, возможны с грозами. Температура воздуха повысится до +29…+36 °C, на восточном побережье +17…+22 °C.

В краевой столице в субботу осадки маловероятны. В ночь на субботу в город вернется туман, который ближе к середине дня рассеется. Температура воздуха будет в пределах +28…+30 °C.