Калининград вновь оказался под угрозой затопления

Как пишут «Невские новости», во вторник, 17 июля, в Калининграде прошел сильный дождь, после которого все улицы вновь затопило. В результате непогоды в городе было много автомобильных пробок. Некоторые водители жалуются, что их транспортные средства получили гидроудар. Кроме того, местные жители поделились фотографиями и видеороликами, на которых запечатлены залитые водой улицы Калининграда. Так, отмечается, что непогода затронула следующие участки: Нарвскую, Зеленую, Краснокаменную, Островского улицы и Московский проспект. Между тем, метеорологи сообщают, что с 18 июля в Калининградской области прекратятся дожди и будет солнечно. Ранее в «Невских новостях» писали о затоплении улиц после сильнейшего ливня, который прошел в Калининграде в минувшую пятницу, 13 июля. Очевидцы сообщали, что почти весь город был в воде, а местные жители не знали, как им передвигаться по городу. «На улице воды по колено, не знаем, как выбираться из дома», — рассказывают свидетели непогоды.

Вместе с тем, на прошлой неделе синоптики обещали, что дождей не станет после 15 июля.

Фото: pixabay.com.