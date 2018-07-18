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Калининград вновь оказался под угрозой затопления
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Калининград вновь оказался под угрозой затопления 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», во вторник, 17 июля, в Калининграде прошел сильный дождь, после которого все улицы вновь затопило. В результате непогоды в городе было много автомобильных пробок. Некоторые водители жалуются, что их транспортные средства получили гидроудар. Кроме того, местные жители поделились фотографиями и видеороликами, на которых запечатлены залитые водой улицы Калининграда. Так, отмечается, что непогода затронула следующие участки: Нарвскую, Зеленую, Краснокаменную, Островского улицы и Московский проспект. Между тем, метеорологи сообщают, что с 18 июля в Калининградской области прекратятся дожди и будет солнечно. Ранее в «Невских новостях» писали о затоплении улиц после сильнейшего ливня, который прошел в Калининграде в минувшую пятницу, 13 июля. Очевидцы сообщали, что почти весь город был в воде, а местные жители не знали, как им передвигаться по городу. «На улице воды по колено, не знаем, как выбираться из дома», — рассказывают свидетели непогоды.
Вместе с тем, на прошлой неделе синоптики обещали, что дождей не станет после 15 июля.
Фото: pixabay.com.
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