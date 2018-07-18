Эксперты объяснили москвичам причину появления большого количества летающих муравьев

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды подчеркнули, что насекомые не представляют опасности.

Эксперты считают, что большое количество летающих муравьев в столице объясняется благоприятными условиями погоды. При этом насекомые не являются опасными для гостей и жителей Москвы

— Муравьи не представляют опасности. Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии, — пояснили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По уточнению ведомства, причиной появления большого количества данного вида насекомых стали условия погоды в конце весны, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Между тем эксперты поделились советами о том, как побороть садовых муравьев (подробнее…).