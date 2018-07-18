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Эксперты объяснили москвичам причину появления большого количества летающих муравьев
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Эксперты объяснили москвичам причину появления большого количества летающих муравьев 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды подчеркнули, что насекомые не представляют опасности.
Эксперты считают, что большое количество летающих муравьев в столице объясняется благоприятными условиями погоды. При этом насекомые не являются опасными для гостей и жителей Москвы.
— Муравьи не представляют опасности. Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии, — пояснили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По уточнению ведомства, причиной появления большого количества данного вида насекомых стали условия погоды в конце весны, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Между тем эксперты поделились советами о том, как побороть садовых муравьев (подробнее…).
Вечерняя Москва: последние новости
Хорошая погода позволит москвичам наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака Жара и грозы ожидаются в Москве 14 июля Климатическая баня. Душная погода сохранится до конца недели
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