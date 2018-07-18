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Гроза и дождь: какой будет погода 18 июля
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Гроза и дождь: какой будет погода 18 июля 

Mos.ru 45 минут назад
Фото: Mos.ru
В среду столицу ждет жаркая погода. В течение дня воздух прогреется до 26–28 градусов. Небо затянут облака, из-за которых иногда будет выглядывать солнце. Местами пройдут дожи и грозы. Скорость ветра — от семи до 12 метров в секунду. При грозах его порывы усилятся до 17 метров в секунду.
Жара сохранится до конца недели. Столбики термометров покажут температуру от 25 до 32 градусов. Будет облачно, ожидаются дожди.
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При грозах возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, а также больших и слабо укрепленных рекламных щитов.
Во время грозы и сильного ветра спасатели рекомендуют избегать деревьев, шатких конструкций, а также построек без громоотводов. В непогоду опасно заниматься высотными и строительно-монтажными работами.
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