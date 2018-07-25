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В Волгоградскую область снова придут ливни
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В Волгоградскую область снова придут ливни 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Дожди с грозами и порывистом ветром нагрянут в Волгоградскую область до конца недели.
Как сообщается на сайте регионального ЦГМС, 25 июля на большей части территории региона пройдут кратковременные, а местами даже сильные дожди и ливни. В отдельных районах области возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11м/с. Местами при грозах возможны порывы 13-18м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22ºС, а днем +24… +29°С, местами до +33ºС. 26 июля ночью в большинстве районов региона и днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11м/с. Местами возможны порывы 13-18м/с. Температура воздуха опустится ночью до +18…+23ºС, а днем достигнет отметки в +25… +30°С, местами до +34ºС.
27 июля местами снова пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет дуть юго-восточный 6-11м/с. Ночью похолодает до+19…+24ºС, местами до +15ºС. Днем потеплеет до+26… +31°С, местами до +36ºС.
Отметим, что в выходные осадки не прогнозируются.
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