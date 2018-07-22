В Волгоградской области сохранится дождливая погода с грозами и сильным ветром

До среды в Волгограде и большинстве районов региона метеорологи обещают грозовые дожди и штормовой ветер.

В отдельных районах ветер достигнет порывов до 20 м/с — Сегодня в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозой и усилением западного ветра до 15–20 м/с. Воздух днём прогреется до +27…+32°С. В отдельных районах температура не превысит +22…+27ºС, — рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии. — В понедельник и во вторник дождливая погода сохранится, а по ночам столбик термометра может опуститься до отметки 15ºС.

Волгограду синоптики прогнозируют переменную облачность и осадки.

— Днём пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер западных направлений 6–11м/с при грозе достигнет порывов до 16 м/с. Температура воздуха днём прогреется до +29…+31ºС.

В понедельник утром, по данным метеорологов, начнётся грозовой дождь. Ненастная погода сохранится и во вторник. Поэтому волгоградцам советуют при выходе из дома не забывать брать с собой зонтики.