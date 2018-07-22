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В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение
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В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение 

v1.ru 48 минут назад
Фото: v1.ru
Главное управление МЧС по Волгоградской области объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погоды на территории региона в течение ближайших трёх дней.
Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие два часа
— По сообщению Волгоградского ЦГМС в до конца суток, а также в понедельник и во вторник по Волгоградской области местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра порывами до 20-25 м/с. — сообщили в ведомстве.
В МЧС во время разбушевавшейся стихии рекомендуют волгоградцам при парковке автомашин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
— Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции и постарайтесь укрыться в капитальных строениях, — советуют в МЧС. — Находясь в помещении следует плотно закрывать окна и форточки. Жителей региона просят воздержаться от купания в открытой воде и выхода на водоёмы региона.
В случае возникновения опасной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».
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