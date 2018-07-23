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Предупреждение: в ближайшие часы Волгоградскую область накроют шквалистый ветер, грозы и град
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Предупреждение: в ближайшие часы Волгоградскую область накроют шквалистый ветер, грозы и град 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде региональное управление МЧС России выступило с с предупреждением об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. С ссылкой на синоптиков спасатели не исключают сильных ливней, шквалистого ветра, гроз и града в городе-герое.
Волгоградцев просят укрыться в надежных домах
— По сообщению Волгоградского ЦГМС в ближайшие два-пять часов и до конца сегодняшнего дня, а также завтра, 24 июля, в Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами до 20–25м/с, — сообщают в управлении. — Рекомендуем соблюдать меры безопасности.
Чтобы избежать несчастных случаев из-за непогоды, волгоградцам советуют парковать машины дальше от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Не стоит останавливаться под ними и самим. Обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции и постарайтесь укрыться в зданиях, которые не рискуют быть разрушенными сильным ветром.
— В помещениях плотно закройте окна и форточки, и воздержитесь от выхода на водоемы, — говорят спасатели. — В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».
Начиная с 15 июля на Волгоград обрушилось три сильнейших ливня. В результате первого под стадионом «Волгоград Арена» был размыт склон. Все три раза во время сильных дождей в Центральном районе Волгограда перекрывали для машин Нулевую продольную. Из-за неработающих ливневок вода там скапливалась по пояс. Всего за две недели десятки машин оказались под поваленными ветром деревьями.
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