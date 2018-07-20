МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области

На Волгоград с утра обрушился не прекращающийся ливень

— По сообщению Волгоградского ЦГМС в ближайший час и до конца суток в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидаются сильный дождь, ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, — рассказали в ведомстве.

С утра в Волгограде начался сильынй ливень. Волгоградцы сообщают о подтоплениях в разных районах города. V1.ru ведёт онлайн трансляцию о том, как город справляется с дождём.

В МЧС во время разбушевавшейся стихии рекомендуют волгоградцам при парковке автомашин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

— Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции и постарайтесь укрыться в капитальных строениях, — советуют в МЧС. — Находясь в помещении следует плотно закрывать окна и форточки. Жителей региона просят воздержаться от купания в открытой воде и выходам на водоёмы региона.

В случае возникновения опасной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».