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МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждают о резком ухудшении погоды на территории региона.
На Волгоград с утра обрушился не прекращающийся ливень
— По сообщению Волгоградского ЦГМС в ближайший час и до конца суток в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидаются сильный дождь, ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, — рассказали в ведомстве.
С утра в Волгограде начался сильынй ливень. Волгоградцы сообщают о подтоплениях в разных районах города. V1.ru ведёт онлайн трансляцию о том, как город справляется с дождём.
В МЧС во время разбушевавшейся стихии рекомендуют волгоградцам при парковке автомашин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
— Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции и постарайтесь укрыться в капитальных строениях, — советуют в МЧС. — Находясь в помещении следует плотно закрывать окна и форточки. Жителей региона просят воздержаться от купания в открытой воде и выходам на водоёмы региона.
В случае возникновения опасной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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