Прогноз погоды. Впадаем в циклоническую депрессию

В среду, 18 июля, с самого утра небо затянуто облаками, на улице довольно свежо и ветрено, +17…+19°С. Атмосферное давление ниже нормы — 740-744 мм рт.ст. — наверняка, многие с трудом сегодня оторвали головы от подушек. И уже скоро город накроет циклонический вихрь: северо-восточный ветер усилится до 6-8 м/с, а его порывы будут достигать 16 м/с, по всему региону пройдут локальные ливни — не оставляйте машины вблизи деревьев и в потенциально затопляемых местах. Но при этом днём температура воздуха поднимется до +21… +24 °С, во второй половине дня даже проглянет солнце, да и вечером будет тепло — около +21°С. Но дожди к вечеру могут усилится, да и ночь ожидается пасмурная, предупреждает Погода. НН.ру.

Вчетверг, 19 июля, погода сильно не изменится. С раннего утра небо будет затянуто сплошной облачностью, синоптики обещают дожди и грозы. Ветер весь день будет дуть восточный, напористый — 4-5 м/с. Если с утра термометры покажут +20… +22 °С, то днём температура повысится до +24 °С, возможны грозы, влажность приблизится к максимальной — будет очень душно, да и атмосферное давление сохранится низким — нижегородцы будут ощущать нехватку кислорода. Вечером +21 °С, мелкий дождь затянется до ночи.

А вот в пятницу, 20 июля, город накроет новая волна непогоды. Утром +21 °С, днём +24°С, вечером +21°С. Ветер по-прежнему сильный восточный, атмосферное давление ниже нормы. Не смотря на то, что нас ждёт переменная облачность, и на небе даже проявится солнце — грозовые тучи снова прольются значительными порциями осадков.