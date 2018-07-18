Москвичам пообещали 28-градусную жару, грозы и ветер до 17 м/с 18 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и области в среду, 18 июля.

Как передает ресурс «Метеоновости», предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который обусловит неустойчивый характер погоды с короткими грозовыми дождями.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице останется на 3-4 градуса выше климатической нормы и составит 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление окажется ниже нормального: столбики барометров укажут на значение 740 мм ртутного столба.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, однако при грозе его порывы могут достигать 17 м/с.

Специалисты предупреждают, что на подобные метеоусловия недомоганием отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией. Им рекомендуется ограничить пребывание на солнце, стараться уменьшить или отказаться от тяжелых физических нагрузок и употреблять больше жидкости.