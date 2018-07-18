Ещё
Москвичам пообещали 28-градусную жару, грозы и ветер до 17 м/с 18 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали 28-градусную жару, грозы и ветер до 17 м/с 18 июля 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и области в среду, 18 июля.
Как передает ресурс «Метеоновости», предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который обусловит неустойчивый характер погоды с короткими грозовыми дождями.
По данным синоптиков, температура воздуха в столице останется на 3-4 градуса выше климатической нормы и составит 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление окажется ниже нормального: столбики барометров укажут на значение 740 мм ртутного столба.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, однако при грозе его порывы могут достигать 17 м/с.
Специалисты предупреждают, что на подобные метеоусловия недомоганием отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией. Им рекомендуется ограничить пребывание на солнце, стараться уменьшить или отказаться от тяжелых физических нагрузок и употреблять больше жидкости.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и ветра Кратковременные дожди и 28-градусную жару пообещали москвичам в выходные Жителям Москвы и Подмосковья обещают жару до 30 градусов 16 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России459
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом48
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком190
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу31
Аномальной жаре в России нашлось объяснение5
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение