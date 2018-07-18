Черноземный циклон перевернёт погоду в Ярославской области: каких ждать сюрпризов

Вместо кратковременных дождей пойдут затяжные

На этой неделе в четверг и пятницу через Центральную Россию с юго-востока на северо-запад будет перемещаться Черноземный циклон. Он перевернёт погоду в Ярославской области . Синоптики рассказали, как именно.

— Под влиянием этого циклона ожидается облачная и дождливая погода, — рассказали в Гидрометцентре России. — Изменения будут в том плане, что вместо кратковременных осадков, которые стали уже привычными в последнее время, дожди будут иметь достаточно затяжной характер. Вместе с этим станет немного прохладнее — в ночные часы +13…+18 °С, а днем +20…+25 °С.