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Черноземный циклон перевернёт погоду в Ярославской области: каких ждать сюрпризов
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Черноземный циклон перевернёт погоду в Ярославской области: каких ждать сюрпризов 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Вместо кратковременных дождей пойдут затяжные
На этой неделе в четверг и пятницу через Центральную Россию с юго-востока на северо-запад будет перемещаться Черноземный циклон. Он перевернёт погоду в Ярославской области. Синоптики рассказали, как именно.
— Под влиянием этого циклона ожидается облачная и дождливая погода, — рассказали в Гидрометцентре России. — Изменения будут в том плане, что вместо кратковременных осадков, которые стали уже привычными в последнее время, дожди будут иметь достаточно затяжной характер. Вместе с этим станет немного прохладнее — в ночные часы +13…+18 °С, а днем +20…+25 °С.
А ещё, похоже, на этой неделе Ярославль снова затопит. Вместе с Черноземным циклоном в регион придут фронтальные разделы.
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