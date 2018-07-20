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Дождь и северный ветер: в Новосибирске испортится погода
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Дождь и северный ветер: в Новосибирске испортится погода 

ngs.ru 13 минут назад
Фото: ngs.ru
К концу недели в Новосибирске начнёт портиться погода: на выходных пройдут небольшие дожди и прогремит гроза.
«Мы ожидаем приближение холодного атмосферного фронта с севера. Сейчас он находится на севере Томской области и снижается прямо в меридиональном направлении как раз на Новосибирск», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в городе прогреется до +25…+27 градусов, местами пройдёт небольшой дождь с грозой. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
В последующие дни температура в Новосибирске немного снизится. В субботу, 21 июля, местами ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер сменит направление на восточное, но скорость его останется прежней. Ночная температура будет держаться на уровне +12…+14 градусов, днём ожидается +22…+24 градуса.
В воскресенье, 22 июля, ночью будет без осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь с грозой. Ожидается юго-восточный вечер скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют +11…+13 градусов, днём +21…+23.
«То есть в выходные не очень комфортно, особенно некомфортно будет в воскресенье днём и уже в понедельник — там могут быть значительные осадки», — добавила Марина Виноградова.
Ранее спасатели попросили горожан не разводить костры в конце недели из-за повышенной пожароопасности в 11 районах Новосибирской области, включая ближайшие к областному центру.
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