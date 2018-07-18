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Южный циклон принёс на Орловщину дожди и грозы
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Южный циклон принёс на Орловщину дожди и грозы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В предстоящие дни Орловская область будет находиться под влиянием южного циклона. В регионе ожидается жаркая и влажная погода, пройдет дождь, местами грозы.
По информации синоптиков Росгидромета, сегодня, 18 июля, будет облачно. Местами пройдёт небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди. Ожидаются грозы.
Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +21°С.. +26°С.
Сообщение Южный циклон принёс на Орловщину дожди и грозы появились сначала на РИА 57.
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