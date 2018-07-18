Южный циклон принёс на Орловщину дожди и грозы

В предстоящие дни Орловская область будет находиться под влиянием южного циклона. В регионе ожидается жаркая и влажная погода, пройдет дождь, местами грозы.

По информации синоптиков Росгидромета, сегодня, 18 июля, будет облачно. Местами пройдёт небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди. Ожидаются грозы.

Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +21°С.. +26°С.