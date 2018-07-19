Синоптики обещают орловцам жаркую и влажную погоду

Влияние на погоду в Орловской области сегодня, 19 июня, будет оказывать южный циклон, который принёс в регион тепло и дожди, сообщают синоптики Центрального УГМС.

Сегодня днём в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие и умеренные дожди. Днём также временами умеренные, местами сильные дожди с грозами.

Утром на дорогах туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.