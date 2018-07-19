Ещё
Синоптики обещают орловцам жаркую и влажную погоду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики обещают орловцам жаркую и влажную погоду 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Влияние на погоду в Орловской области сегодня, 19 июня, будет оказывать южный циклон, который принёс в регион тепло и дожди, сообщают синоптики Центрального УГМС.
Сегодня днём в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие и умеренные дожди. Днём также временами умеренные, местами сильные дожди с грозами.
Утром на дорогах туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.
Сообщение Синоптики обещают орловцам жаркую и влажную погоду появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Синоптики: рабочая неделя на Орловщине начнётся с дождей На Орловщину снова надвигаются грозы В Орловской области пятница 13 будет жаркой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления32
Россия готовит ответный удар по Украине264
Установлены отравители Скрипалей111
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17249
Россиян предложили увольнять по новой статье170
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение