Полтора десятка аэростатов поднимутся в небо над Суздалем на фестивале воздухоплавателей

Калуга, Уфа, "В этом году в фестивале участвуют три команды из Переславля-Залесского, остальные — из регионов. Это Белгород, Сыктывкар, Смоленск, Тамбов Самара и другие. Всего будет 15 аэростатов. Общий старт намечен на 19:00 в среду с Ильинского луга, это будет вечерний полет над Суздалем", — сказал Корякин.

По его словам, важным условием для проведения полетов является хорошая погода. «Полеты возможны при скорости ветра не более 6 м/с и если нет сильных осадков. По предварительным прогнозам, возможно усиление ветра, но на грани допустимого. В любом случае мы соберем аэростаты, если уж совсем погода подведет, то сделаем световое шоу аэростатов, словом, на месте будем решать, но праздник все равно состоится», — отметил Корякин.

Ранее фестиваль проводился в Ростове и Переславле-Залесском, в этом году впервые воздухоплаватели приедут в Суздаль. Планируется, что в среду вечером и утром в четверг полеты состоятся над этим городом, затем воздухоплаватели переедут в Ростов Великий, 20 июля полеты пройдут в Переславле-Залесском. «Завершением фестиваля станет праздник „Воздушная фиеста“ в Переславском районе, самая зрелищная его часть — свечение аэростатов под арии из рок— опер», — добавил Корякин.