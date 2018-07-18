Ещё
Ливни уже надвигаются на Хабаровский край
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливни уже надвигаются на Хабаровский край 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Ухудшение погодных условий в ближайшее время прогнозируют синоптики на территории Хабаровского края. Сильные, а местами очень сильные дожди захватят в основном южный и центральный районы. Ливни локального характера пройдут в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Амурском и, возможно, Верхнебуреинском районах.
— Дождь будет идти целый день 19 июля — это основной пик пришедшего циклона. Затем он начнет смещаться на восток, уже на следующий день осадки утихнут, их интенсивность снизится. Хабаровск также захватит дождями, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
По ощущениям будет тепло: ветер южного сектора не усилится, его порывы будут в пределах 6-11 м/с, температура воздуха днем от +23 до +28 градусов.
В целом выпадет 20-30 мл осадков, в отдельных случаях до 45 мл. В связи с этим ожидается подъем Амура на 10-15 см, сейчас уровень воды в реке составляет 151 см, а температура — 25 °C.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Воскресный дождь добавил хабаровчанам пляжей Очередной циклон придет в Хабаровский край в воскресенье Неделя гроз ожидается в Хабаровском крае
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России463
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом48
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком191
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу30
Аномальной жаре в России нашлось объяснение5
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение