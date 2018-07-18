Ливни уже надвигаются на Хабаровский край

Ухудшение погодных условий в ближайшее время прогнозируют синоптики на территории Хабаровского края . Сильные, а местами очень сильные дожди захватят в основном южный и центральный районы. Ливни локального характера пройдут в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Амурском и, возможно, Верхнебуреинском районах.

— Дождь будет идти целый день 19 июля — это основной пик пришедшего циклона. Затем он начнет смещаться на восток, уже на следующий день осадки утихнут, их интенсивность снизится. Хабаровск также захватит дождями, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

По ощущениям будет тепло: ветер южного сектора не усилится, его порывы будут в пределах 6-11 м/с, температура воздуха днем от +23 до +28 градусов.

В целом выпадет 20-30 мл осадков, в отдельных случаях до 45 мл. В связи с этим ожидается подъем Амура на 10-15 см, сейчас уровень воды в реке составляет 151 см, а температура — 25 °C.