Аномальной жаре в России нашлось объяснение

Синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили аномальную жару в регионе, сообщает «ВашГород.ру».
«В этом месяце стоит жаркая погода из-за отсутствия циклонов. Получается, что варимся в своём соку. У нас нет циклонов или антициклонов», — заявила пресс-секретарь Наталья Полуэктова.
По её словам, дожди и грозы, которые наблюдаются по области, носят кратковременный характер.
«В августе циклоны принесут нам осадки и пасмурную погоду», — добавила она.
11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.