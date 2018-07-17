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Аномальной жаре в России нашлось объяснение
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Синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили аномальную жару в регионе, сообщает «ВашГород.ру».
«В этом месяце стоит жаркая погода из-за отсутствия циклонов. Получается, что варимся в своём соку. У нас нет циклонов или антициклонов», — заявила пресс-секретарь Наталья Полуэктова.
По её словам, дожди и грозы, которые наблюдаются по области, носят кратковременный характер.
«В августе циклоны принесут нам осадки и пасмурную погоду», — добавила она.
11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
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