Штормовой ветер обрушится на Петербург 18 июля

Сегодня, 17 июля, стало известно, что жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля в Северной столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 11 метров в секунду.