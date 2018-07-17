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Штормовой ветер обрушится на Петербург 18 июля
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Штормовой ветер обрушится на Петербург 18 июля 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 17 июля, стало известно, что жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля в Северной столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 11 метров в секунду.
Сотрудники МЧС России по региону призвали местных жителей к внимательности и осторожности при непогоде. В частности, избегать место около шатких конструкций, линий электропередач, деревьев и рекламных щитов.
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