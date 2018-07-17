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Лунное и солнечное затмения смогут наблюдать жители Карелии
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Лунное и солнечное затмения смогут наблюдать жители Карелии 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Оба явления жители республики смогут увидеть в ближайший месяц.
В оставшуюся половину лета жители Карелии смогут стать свидетелями сразу двух затмений — полного лунного и частного солнечного. Об этом рассказали в Астрономическом клубе «Астерион».
Первое из них — полное лунное — состоится в ночь с 27 на 28 июля и будет видно из Петрозаводска и всей территории республики. Максимальная фаза затмения произойдет примерно за час до местной полуночи и, таким образом, будет наблюдаться на относительно темном небе. В пяти с половиной градусах к югу от Луны расположится ярчайший Марс в день своего великого противостояния.
Второй затмение — частное солнечное — состоится днем 11 августа, его фаза в Петрозаводске составит 15%. Следующее солнечное затмение, видимое в столице Карелии, состоится лишь почти через три года, 10 июня 2021 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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