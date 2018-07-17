В Нижегородской области энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Как сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», соответствующее решение принято оперативным штабом 17 июля, во вторник, в связи с прохождением атмосферного фронта, сопровождающегося сильным дождем и порывами ветра.

В настоящее время проводятся дополнительные осмотры подстанций, сооружений и линий электропередачи. Под особый контроль взято электроснабжение социально-значимых объектов региона. Также в филиале готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией.