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В Нижегородской области энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
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В Нижегородской области энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», соответствующее решение принято оперативным штабом 17 июля, во вторник, в связи с прохождением атмосферного фронта, сопровождающегося сильным дождем и порывами ветра.
В настоящее время проводятся дополнительные осмотры подстанций, сооружений и линий электропередачи. Под особый контроль взято электроснабжение социально-значимых объектов региона. Также в филиале готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией.
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