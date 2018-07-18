«Море приехало к вам»: как выглядел Калининград после ливня

Во вторник в Калининграде и области прошли сильные ливни. Вода затопила дороги, парковки, дворы и детские площадки. «Клопс» попросил подписчиков поделиться фотографиями последствий стихии.

Сразу несколько читателей пожаловались на огромные лужи в Гурьевске. «Сегодня была в Гурьевске. С другом попали как раз в самый сильный ливень и по колено были в этих лужах», — жалуется Анастасия. Другая горожанка пишет, что в этом районе было воды по пояс.

На потопы жаловались и жители других районов. Один из подписчиков прислал фото лужи на парковке возле супермаркета.

На Сельме затопило дворы и дороги. «Кто не ездил на море, море приехало к вам», — шутят читатели.

Другой горожанин снял видео на улице Грига. После ливня лестница превратилась в водопад.

Подписчица «Клопс» Анастасия опубликовала фото затопленного двора с улицы Гайдара с хештегом #тольковплавь.

Другая калининградка поделилась фото прогулки с собакой в Южном парке.

В некоторых районах Калининграда и области дождь сопровождался грозой. Жительница Полесска в соцсетях сообщила о молнии, ударившей в дерево.

А в посёлке под Полесском молния попала в фундамент жилого дома.

Во вторник, 17 июля, в Калининграде прошёл сильный ливень. Из-за него оказались затоплены несколько улиц города.