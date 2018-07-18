Ещё
«Море приехало к вам»: как выглядел Калининград после ливня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Море приехало к вам»: как выглядел Калининград после ливня 

Клопс.Ru 43 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Во вторник в Калининграде и области прошли сильные ливни. Вода затопила дороги, парковки, дворы и детские площадки. «Клопс» попросил подписчиков поделиться фотографиями последствий стихии.
Сразу несколько читателей пожаловались на огромные лужи в Гурьевске. «Сегодня была в Гурьевске. С другом попали как раз в самый сильный ливень и по колено были в этих лужах», — жалуется Анастасия. Другая горожанка пишет, что в этом районе было воды по пояс.
На потопы жаловались и жители других районов. Один из подписчиков прислал фото лужи на парковке возле супермаркета.
На Сельме затопило дворы и дороги. «Кто не ездил на море, море приехало к вам», — шутят читатели.
Другой горожанин снял видео на улице Грига. После ливня лестница превратилась в водопад.
Подписчица «Клопс» Анастасия опубликовала фото затопленного двора с улицы Гайдара с хештегом #тольковплавь.
Другая калининградка поделилась фото прогулки с собакой в Южном парке.
В некоторых районах Калининграда и области дождь сопровождался грозой. Жительница Полесска в соцсетях сообщила о молнии, ударившей в дерево.
А в посёлке под Полесском молния попала в фундамент жилого дома.
Во вторник, 17 июля, в Калининграде прошёл сильный ливень. Из-за него оказались затоплены несколько улиц города.
Клопс.Ru: последние новости
Калининградский терапевт рассказала, кому вредна тёплая и сырая погода На "Розе ветров" в Зеленоградске заменили освещение В Калининградской области упало атмосферное давление
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США275
Украина присвоила четыре санатория в Крыму108
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи90
Крым выдвинул Booking.com ультиматум47
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение