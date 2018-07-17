Александр Митров — об изменении климата и бананах в тайге

«Деятельность человека лишь на 20% влияет на глобальное изменение климата. Но это не повод расслабляться. Необходимо уменьшить промышленные выбросы парниковых газов в атмосферу. Человечество должно быть заинтересовано в первую очередь в устойчивом развитии планеты. Иначе к 2050 году мы её добьём», — считает начальник Адыгейского центра Рос— гидромета

Реакция Земли

Адыгея всегда славилась своим мягким климатом. Но теперь зимой здесь цветут абрикосы, а летом жара достигает отметки +40 С°. С чем это связано?

— Наша республика — один из уникальных и самых чистых уголков России . Близость Главного Кавказского хребта, Чёрного моря с одной стороны и Азовского — с другой, подарили нам необычный климат. Горы защищают Адыгею от аномально плохой погоды, а моря — прекрасные аккумуляторы тепла, которое они накапливают летом, а зимой отдают окружающей среде.

При этом изменение климата — это мировая тенденция. Глобальное потепление и глобальное оледенение были на Земле неоднократно. Климат меняется на планете каждые 100 тыс. лет. Ледники таяли и в начале XX века, но темп их таяния не сравним с сегодняшней ситуацией.

Земля реагирует на что-то негативное. Её реакцию мы наблюдаем и сейчас. По нашим подсчётам, за 100 лет климатическая норма температуры повысилась почти на один градус. В России это заметнее, потому что связано с интенсивным сельским хозяйством, уменьшением площади лесов, индустриализацией и выбросами углерода в атмосферу. И всё это — влияние человека. Такими темпами очень скоро и бананы в тайге станут реальностью.

Но не пшеница на Крайнем Севере — самое важное для человека, куда важней увеличение в несколько раз опасных климатических явлений, с которыми связано потепление климата. В Адыгее это сильная атмосферная и почвенная жара, паводки, мощные ливни и град.

Рекорд не побит

— То есть нас всё равно не спасают ни близость морей, ни Кавказский хребет?

— Именно благодаря близости морей и гор, климат в Адыгее даже сейчас намного мягче, чем в районах соседней с нами Кубани. В нашей республике самым жарким всегда был июль, но под влиянием Средиземноморских антициклонов пик жары у нас наступил с 22 июня. И сместились не только сроки жаркой погоды.

Обычно в мае из-за обильного таяния снега Адыгее угрожали паводки. В этом году паводки начались в марте. 26 марта река Фарс поднялась выше опасной отметки. Но в мае и июне — самых влажных и паводкоопасных месяцах — почти на всех реках наблюдалось маловодье: в Фарсе уровень воды ниже нормы на 75%, в Белой — на 30%, в Курджипсе — на 25%.

Но при всём этом аномальной температуру июня в Адыгее назвать нельзя. Рекорд и аномалия июля 2000 года, когда температура воздуха поднялась до +41 градуса, не побит. Максимальная температура на сегодня — в станице Дондуковской, +39 градусов, это июньский рекорд.

Прогноз на июль

— В прошлом году Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, заявив, что влияние человека на изменение климата недостаточное. Вы согласны?

— Многие учёные тоже считают, что ежегодные выделения углерода с зеркала мирового океана в сотни раз превышают выбросы промышленности на всей Земле за все годы. Следовательно, человек повлиять на изменение климата не может.

Парижское соглашение по климату объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Оно требует не позволять средней температуре на планете расти выше двух градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности, до уровня, который могут переработать естественным путём деревья, почва и Мировой океан. Но Трампа, как бизнесмена, не устраивают пункты, где сказано: развитые страны должны выделять средства в климатический фонд помощи более бедным государствам в борьбе с изменениями климата, а также раз в пятилетку снижать вредные выбросы в атмосферу. По мнению Трампа, защита окружающей среды — важная задача, но её выполнение не должно сопровождаться ненужными затратами, которые ложатся финансовым бременем на американцев.

Назвать его решение мудрым не могу. Считаю, что человек вносит немалую лепту в изменение климата. И выход здесь один: уменьшать объёмы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.

— Каков ваш прогноз для Адыгеи на ближайшие два года? Стоит ли верить народному календарю примет?

— Адыгейский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды входит во Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) при ООН . ВМО считает, что оправдываемость прогнозов достаточно высокая, если они составляются не более чем на 5-6 дней. Поэтому мы, если и даём месячный прогноз, то он носит консультативный характер, и это лишь приблизительные данные. Если говорить о краткосрочном прогнозе, то он у нашего Гидрометцентра имеет 92% совпадений при мировой норме в 90%.

Так вот, приблизительный месячный прогноз на июль для Адыгеи — температура выше нормы, осадков меньше нормы.

Учитывая серьёзные изменения климата, верить народному календарю я бы не стал. Раньше эти изменения были не столь радикальны, люди ориентировались по природным явлениям, поведению животных и птиц, сейчас погода сложно предсказуема.