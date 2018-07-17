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Дожди, гроза и ветер: в ближайшие два дня в Ростове резко ухудшится погода
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Дожди, гроза и ветер: в ближайшие два дня в Ростове резко ухудшится погода 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Погода в Ростове ухудшится в ближайшие два дня  Согласно прогнозу Ростовского гидрометеоцентра, погода в донской столице резко ухудшится 18 и 19 июля. В Ростове ожидаются дожди, грозы, и шквалистый ветер до 18 метров в секунду.
— Рекомендуем во время грозы не прятаться под одиноко стоящим деревом и не разговаривать на улице по мобильному телефону, — сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС. — Без необходимости лучше не выходить на улицу, а автомобили не парковать в низине. Кроме того, в ведомстве рекомендуют при затоплении помещения покинуть его или подняться на верхние этажи. Не стоит также самостоятельно пытаться преодолеть затопленные участки. Ростовчан просят быть осторожнее, а в случае экстренных ситуаций звонить по телефону 112.
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