Калининградский терапевт рассказала, кому вредна тёплая и сырая погода

Установившаяся в Калининграде дождливая и душная погода опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолёгочной систем. Об этом «Клопс» рассказала врач-терапевт калининградской поликлиники №2 Людмила Дорожкина.

"Сырость неблагоприятна для астматиков. Кроме того, сейчас цветут растения, которые могут вызывать аллергические реакции. При сильной влажности воздуха плохо себя чувствуют пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата — у них могут ныть суставы, а люди с хроническими приступами стенокардии жалуются на боли в сердце", — рассказала Дорожкина.

Духота и низкое содержание кислорода в воздухе опасны для страдающих аритмиями и ишемической болезнью сердца. Им терапевт посоветовала по возможности избегать проезда в общественном транспорте и стояния в очередях. Это касается и людей с низким давлением.

Установившаяся погода отмечена резкими перепадами атмосферного давления. Они могут неблагоприятно сказаться на метеочувствительных людях и гипертониках.

Калининградцам с хроническими заболеваниями необходимо следить за самочувствием и по возможности пройти профилактический осмотр. Терапевт также напомнила о необходимости умеренной физической активности и соблюдении диеты.

"Старайтесь гулять в утренние и вечерние часы, а также не переедать, чтобы дополнительно не перегружать сердце", — заключила Дорожкина.

К среде, 18 июля, дневная температура поднимется до +27.