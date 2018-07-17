Астрономы сообщили о наступлении сезона редких серебристых облаков

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Пришла пора наблюдений серебристых облаков: красивого и редкого явления, сезон которого ежегодно приходится на период с июня по август, сообщают российские астрономы.

Серебристые облака видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах, как правило, невысоко над горизонтом, на высоте 3-10 градусов в северной части неба. Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километрах и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии — в южной).

"Для их образования необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 100 градусов) температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда", — говорится в сообщении Московского планетария, поступившем в распоряжение РИА Новости.

При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет.

"Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта. Днем даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны: очень уж они тонкие, «эфирные». Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя. Правда, с помощью аппаратуры, поднятой на большие высоты, эти облака можно регистрировать и в дневное время. Легко убедиться в поразительной прозрачности серебристых облаков: сквозь них прекрасно видны звезды", — отмечают специалисты.

До настоящего времени в научном сообществе нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков. Тот факт, что это атмосферное явление не наблюдалось до 1885 года, многих учёных привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом на Земле — извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года, когда в атмосферу было выброшено около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара. Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная, гипотеза о «солнечном дожде».

"Но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы, поэтому серебристые облака продолжают оставаться волнующей проблемой для многих естествоиспытателей", — заключают астрономы.