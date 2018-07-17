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Хорошая погода позволит москвичам наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака
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Хорошая погода позволит москвичам наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сезон, когда можно увидеть это небесное явление, приходится на летние месяцы.
В Москве установилась ясная погода, она позволит жителям столицы наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака.
Сезон светящихся облаков приходится ежегодно на летний период. Так как июнь был пасмурным, увидеть ночные светящиеся облака было невозможно. Сейчас установилась самая благоприятная погода для наблюдения за этим красивым небесным явлением.
Отмечается, что такие облака видны летними ночами на фоне темного неба невысоко над горизонтом. Днем их увидеть невозможно — слишком тонкие. Они образуются в верхних слоях атмосферы, и, когда их подсвечивает неглубоко ушедшее за горизонт Солнце, создается эффект свечения. Для их образования необходимо, чтобы в атмосфере было большое количество водяного пара, а также множество мелких частичек пыли, на которых конденсируется и замерзает вода.
Интересно, что единого мнения о происхождении этих облаков нет. Ученые не наблюдали это явление до 1885 года. Некоторые исследователи связывают происхождение облаков с извержением вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. Тогда около 35 миллионов тонн вулканической пыли и большая масса водяного пара попали в атмосферу. Однако существует множество других гипотез, ни одна из которых не доказана. Поэтому серебристые облака остаются загадкой для ученых, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Московского планетария.
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