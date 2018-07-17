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18 июля в Рязанской области ожидаются дожди и грозы
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18 июля в Рязанской области ожидаются дожди и грозы 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В среду, 18 июля, на территории рязанского региона прогнозируется дождливая погода, местами ожидается гроза. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МЧС.
По информации ведомства, завтра по области будет наблюдаться переменная облачность, ночью ожидаются небольшой, местами умеренный дождь, в дневное время дождь, местами сильный, в отдельных районах прогнозируют грозу.
Ветер северо-восточного направления, скорость 6-11 м/с, во время грозы порывы до 18 м/с.
Температура воздуха: +16.. +21ºС, днём +22.. +27ºС.
Атмосферное давление: 737-739 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 91-62%.
Фото: pixabay.com
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