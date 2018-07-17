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Ливневая канализация «вышла из берегов» после летнего дождя и града в Краснодаре
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Ливневая канализация «вышла из берегов» после летнего дождя и града в Краснодаре 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. Один из наглядных примеров того, что ливневая канализация в Краснодаре не справляется с объемами осадков, запечатлели на камеру мобильного телефона.
Краснодарцы наглядно продемонстрировали, как из-под тротуара бьет напор воды. Такое явление в качестве иронии назвали природным источником. Факт, запечатленный на камеру мобильного телефона, имел место быть на ул. 40-летия Победы.
Жители города опасаются, не спровоцирует ли данная ситуация возникновение провалов на асфальтном покрытии улиц.
Вероятно случившееся является следствием неразвитости сети ливневых канализаций в краевой столицы, проблемами с её обслуживанием и т.д.
В администрации г. Краснодара тем временем комментируют ход ликвидации последствий вчерашнего затопления. По информации Краснодарского гидрометцентра, 16 июля в Краснодаре в период с 13:19 до 15:10 — выпало более 63 мм осадков, из них почти половина в течение всего 40 минут — в период с 13:19 до 14:00 (за это время выпало 30 мм осадков).
Больше всего пострадал Музыкальный микрорайон краевой столицы. Констатировали подтопления проезжих частей дорог по ряду магистральных дорог — по ул. Российской, ул. Дзержинского, ул. Уральской, ул. им. Мачуги.
* Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение из-за непогоды
Сегодня в Краснодаре снова прошел дождь. Жители некоторых микрорайонов сообщили даже о граде. О последствиях пока ничего неизвестно.
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